羅尚沛：今年兩個不能碰的板塊

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，2019年一開局就諸事不爽，全球指數都擔心經濟步入衰退而節節敗退，縱使中國PMI在12月份跌穿50並不出奇，但擔心春節如果谷不起消費市場，那麼未來兩個月中國PMI仍處於50水平之下，經濟下行壓力難免要繼續壓住股市。



新一年，大家都對今年股市沒有太大的期望，但弱市選股難道甚高，如果不想只食花生度日，找大跌機會撈底博反彈也未嘗不可，惟要謹記第1季是持續尋底的格局，即是說有胡記住先食，到止蝕不要拖，離場再部署。



肯止賺止蝕的話，博反彈冇話對與錯，但有兩個板塊就務必要小心。第一個是手機股和科技股，回顧2018年，最慘的板塊可說是科技類。騰訊(00700)的不堪一擊及跪低求饒，市場最終發現，股王被抽絲剝繭後，原來只是一隻靠政策庇護才得以壯大的手遊股。



中興通訊(00763)被美國巨額罰款，華為孟晚舟事件，某程度上都可說是政治迫害。但被喻為是中國新四大發明的「高鐵、移動支付、共享單車和網購」，過去一年共享單車變成大敗局，移動支付也差點被P2P和網貸平台的爆雷而拖累。如包括Bitcoin在內，科技股去年肯定是最風聲鶴唳的板塊。



中國互聯網行業的整治，是邁向行業合規化，還是利益不均慘被洗牌，不知道。但2019年還有很多資金鏈斷裂，業務搖搖欲墜，概念假像被踢爆的高新科技企業謀求來港上市套現跳船，所以這個板塊今年仍是碰不得。



另一個碰不得的行業是汽車股。今年中國將決心堅定地開放汽車市場，國產汽車尤其是靠中外合資「也文也武」的汽車股影響最大，之前華晨(01114)要把合資公司25%股權售予寶馬，可見外資過去與中資合作是多麼的寄人籬下，迫不得已。



如果今年開始外資車廠可自由進出中國市場，北京汽車(01958)這些靠奔馳品牌養大的國產車廠，前路將會身不由己，時刻擔驚受怕合資夥伴會棄我而去。



至於國產品牌的車廠，靠的是抄抄貼貼，再以低價搶佔市場的，日子也不易過。未來要面對進口的直接競爭，就算保得住市佔率，也要犧牲大量的毛利率，所以汽車股都是今年不宜隨便博反彈的股份。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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