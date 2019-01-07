鑫濤：日圓具另一潛在利好因素

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周四匯市在亞洲市場出現多年難得一見的閃崩情況，多隻主要貨幣兌日圓突然瞬間暴跌，美元兌日圓更於1分鐘內曾暴挫接近4%，一度低見104.87水平。



匯市閃崩，除因為周四凌晨蘋果公司(Apple)突然發出盈警，令市場加深美國今年經濟可能出現衰退的憂慮，結果避險資產如日圓遭到大手追捧而急升外，更重要的原因是上周不少大行仍在新年休假中，匯市交投極為淡靜，容易被大戶上下其手。



再加上匯市近年又以人工智能(AI)電腦程式作為主導操作，所以大戶可以用市場的避險情緒上升作為淡靜市況時的造市藉口，例如利用AI驅動避險貨幣如日圓一下子突破一些市場認同的關鍵位，並觸發大量程式跟進及止蝕盤入市後，在骨牌效應的推波助瀾下，加劇了匯市波動，從而產生這種閃崩走勢來極速謀取暴利。



目前匯市交易在AI主導下，令到每日的波幅變得少得可憐，所以不少匯市交易者需要利用極窄的差價(spread)及極高的交易槓桿，例如100倍甚至更高，才能在目前如此窄幅的市況內賺取到他們認為合理的利潤。然而，一旦建立倉位後，若不幸遇上述的閃崩市況而又站錯邊的話，卻隨時可以把多年來在匯市上所賺取到的利潤全數輸凸，這正正是目前炒匯者的最大風險。



上周日圓的瞬間飆升，在是次匯市閃崩中成為了主角。事實上，目前驅動日圓的升勢不止避險情緒升溫這麼簡單，日本本身的基本因素在新一年中有望繼續好轉，亦成為另一個重要因素。



大摩在最新的報告中看好日本並指出，日本近年來在就業市場上出現供不應求的情況，最新失業率更只有2.4%，創近四分一世紀以來的新低，這反映日本未來的工資只會繼續上升。大摩估計，日本的時薪將以每年3%的速度上升。另一間大行瑞信亦指出，日本的工資上升將會刺激消費支出，可以緩和日本的通縮情況。



由於過去20多年來日本一直受到通縮問題困擾，目前就業市場出現重大改善並刺激消費支出，勢必令到日本可以完全擺脫困擾多年的通縮問題，令日本息口未來被上調的壓力大大地增加，及刺激日圓匯價走勢轉強。所以大家要小心，上周日圓的突然急升，極有可能只是市場大戶看好日圓後市走勢的熱身前奏，稍後美元兌日圓料會再度下試上周所造的低位。



上周美元兌日圓所造的低位，與去年的104.61低位十分接近，稍後一旦再度下試上周的低位，料屆時將有極高機會順利失守並且可隨即跌穿去年低位。一旦出現此情況，隨後美元兌日圓將會進一步考驗更為關鍵及市場高度關注的100心理關口。

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