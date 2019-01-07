東方日報B1：經紀促減印花稅　政府企硬Say No！

面對港股市況轉趨波動，有愈來愈多小型基金因為要「轉身快」，選擇在交易成本較低的美國買賣港股美國預託證券(ADR)，市場再度有聲音要求政府調低股票印花稅。據悉，近期有業界向金融發展局力陳檢討股票印花稅的理據。不過，政府回應時重申，無意調整股票印花稅。



近期港股交投持續萎縮，日均成交額已連續2個月下跌，去年12月份日均成交額跌至718億元，按月大減19%。



投資者學會主席譚紹興表示，近期港股市況波動，很多小型基金寧願選擇到美國買賣港股ADR，「因為美國不用繳付股票印花稅，一宗交易只需支付一個劃一收費，就可「全包宴」任買，交易成本大約是香港的10分之1左右。



相反，雖然現時香港有很多證券行是免佣，但買賣雙方要各自繳付股票印花稅，稅率為每宗交易金額的0.1%，比例實在太高。」他又直言，近期有美國證券行大做優惠，搶去香港不少專業投資者客戶！



他又指出，近期港股ADR成交不俗，以股數計，個別港股ADR成交佔相關股份香港成交的比例有所增加，由過往只佔二至三成，增加至七、八成。因此，他認為香港有需要檢討交易成本以增強競爭力，「最好當然是取消，但如果政府願意取消一邊交易的印花稅，都好過無！」



證券業協會主席張為國表示，現時股票印花稅較經紀佣金高，投資者交易成本重，加上其他主要市場已不設股票印花稅，即使是中國內地，亦只是賣出時要繳付，該會早於2017年底已經向政府提出檢討股票印花稅。



他又說：「香港交易所(00388)近期經常標榜新股集資額全球第一，但為何不談論港股每日交投量在世界排第幾名？(我想)排名應該不高吧！主要原因就是股票印花稅令入場費高。為何輪證咁多人玩？就係因沒有印花稅！但衍生工具波幅大，投資者風險高，對市場整體發展是否好事？」



花旗早前曾發報告指出，香港股票交易成本高，下調股票印花稅有助大幅降低整體交易成本，亦有助推動用以量度流通程度的「換手率」。現時香港是亞洲區主要市場中，「換手率」最低市場之一。此外，股票印花稅亦窒礙黑池、高頻交易及細價股等交易。



早前有外電報道指，港交所考慮要求政府撤銷或調低股票印花稅，當時交易所的回應是該所一直有就交易成本問題與政府討論，但股票印花稅是政府重要收入來源，該所明白任何調整均須審慎考慮，亦理解政府沒有計劃改變印花稅收。



據悉，政府其中一個評估是調整股票印花稅主要是增加短線交易的交投，對港交所可能有利，但不一定對香港市場發展有利。再者，香港亦沒有股票增值稅。對於市場再有聲音重提檢討股票印花稅，港交所發言人不作評論。



有熟悉市場運作人士表示，除非有關方面提出很強的理據支持調整股票印花稅對香港是好事，政府才會考慮，而且要考慮調低股票印花稅後的長遠影響，並且要有一系列配套措施，因此相信調整不可能是短期內發生的事情。



此外，立法會議員張華峰更表示，不認為調低股票印花稅會有助刺激港股成交，「香港要做好成交量的大前提是要令投資者回復信心，市場不可以有老千股、合完股再供股等損害市場信心的行為。」

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