大健：從事金融勿老作資歷

財經分析家大健於東方產經專欄「中環Hot Talk」表示，正所謂騙徒的手法層出不窮，而且他們更是無處不在。無論目的是騙財、騙色，又或者只是吹水作大，成功的騙徒最基本的要求或者是清楚知道甚麼可以老作，甚至容易穿煲。



最近有長輩提到他的公子在外國學成歸來便當上基金經理。無論是擔心該公子受騙也好，眼紅別人年紀輕輕就成為基金經理也好，我到證監會網頁查查牌照紀錄。一查之下，發現他的公子只持有一、二號牌，並沒有從事資產管理的九號牌。



很多人以為說一些謊話就可以瞞天過海，比較常見的是搵工時漏報工作紀錄等資料。然而，很多金融機構都會為新入職員工進行Reference check(背景調查)。他沒有去查別人的經驗，但就多次被查過，所以從中得知這些受託做背景調查的公司確有能力將新員工起底。



其實，從那位長輩公子的例子可見，若果你的工作要領牌，基本上不用想着去隱瞞工作紀錄，又或者無限地作大。即使金融業內有些崗位毋須領牌，但只要你在行內出現過，就會有認識你的人，亦代表總會查詢問得到你的資料。甚至簡單地要求你交出過去的稅單，就已經一目了然。

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