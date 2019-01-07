梁志麟：從摩連奴作風講投資

交通銀行香港分行策略師梁志麟在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，筆者公餘時間是一名英超球迷，近期球壇的一大消息，就是曼聯領隊摩連奴因成績欠佳而被辭退。摩連奴可算是近十年球壇上的傳奇人物，曾奪得三大頂級聯賽冠軍及兩奪歐聯冠軍，最特別是態度非常囂張，曾多次批評前阿仙奴領隊雲格為「失敗專家」。



不過，摩連奴近年領軍戰績未如理想，有網民戲稱他為「摩三季」，意指未能在同一球隊執教超過三季，但他仍然非常自信，曾在球場上高舉三隻手指，指自己曾三奪英超冠軍，要一眾批評者收口。



筆者不是摩連奴的支持或反對者，但他的處事作風卻是令我深刻反思投資者應有的態度。首先，摩連奴由出道至今，一直以防守為首要任務，進攻依賴球員的個人質素，但近年其他球隊已洞悉應對方法，戰術一成不變令球隊成績未如理想。



事實上，無論在球場或股市上，領隊或投資者應就客觀環境作出靈活調動。例如當對方質素較自己優勝，球隊應以防守為主。



同樣地，現時環球經濟下行風險增加，政局未明，企業盈利增長放緩，散戶應根據客觀環境加強投資組合的防守力，例如減持股票，並調高現金及投資級別債券佔整體組合的比例。若散戶繼續以股票為持倉重心，情況就如面對強隊仍採取主攻策略，最終結局很大機會被大炒而回。



近年本港有基金經理舉辦投資講座，均以足球排陣的方式為客戶建議來年部署，方法除了生動有趣外，更可凸顯出投資組合中攻守平衡的重要性。散戶在構建2019年的投資部署時，亦可以足球排陣的概念作配置，並根據宏觀環境來調整陣容的攻守比重。



投資者除了資產配置上要靈活變通外，亦切勿對於全球發展故步自封。過去十年，智能電話、電子商貿等發展迅速，帶領蘋果公司及亞馬遜等公司的股價以倍數增長。未來十年，筆者估計科技發展將透過5G、人工智能、物聯網、自動駕駛等發明，構建出智能城市的藍圖，散戶要密切注視相關科技的發展。摩連奴近年忽視球壇戰術的發展，自己戰術的故步自封，最終落得成績每況愈下的結局。



另一方面，他的最大致命傷是對自己過分自信。過去他在聯賽接連敗仗，甚少承認是自己責任，大多只會歸咎球證的不公、個別球員的不濟、高層引入的球員質素欠佳、場地不佳等，總之責任不在自己。作為投資者，應謹記「市場永遠是對的」，更切勿用「無理由」來逃避投資失利的責任。



踏入新一年，筆者都有檢討去年的投資決策，希望可改善自己操作技巧。雖然在期權投資表現未如理想，有一段時間甚至出現多做多錯的情況，又錯過一些理應可把握的投資話題，例如5G概念，但慶幸在股票場上嚴守紀律，在美股上及時止賺，在港股上則有幸個別股票走勢理想，可以拉上補下，最終整個投資組合仍可跑贏大市。



對大多數散戶而言，2018年可能是不堪回首的一年，特別是在中港股市中重創的一群。但筆者一直覺得，縱使環球經濟進一步轉弱，但只要金融市場仍正常運作，總有機會收復過去的失利，就正如廣告口號「希望在明天」！

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