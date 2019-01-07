石四藥：兩注射液獲藥品生產註冊批件

石四藥集團(02005)公布，已取得國家藥品監督管理局有關三合一聚丙烯(PP)塑料安瓿包裝的鹽酸氨溴索注射液(包括4ml:30mg、2ml:15mg及1ml:7.5mg)及玻璃瓶包裝的鹽酸替羅非班氯化鈉注射液(250ml及100ml)的藥品生產註冊批件。



鹽酸氨溴索注射液屬於原化學藥品第6類，用於治療呼吸道疾病，對袪痰有效。鹽酸替羅非班氯化鈉注射液屬於原化學藥品第6類，是一種心血管疾病藥物，用於對非ST段抬高型急性冠狀動脈綜合症(NSTE-ACS)患者的治療。

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