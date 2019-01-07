【市前重點睇】美匯企96.1　圓匯降至108.7

●美匯指數回落至96.1，港匯企7.834，離岸人民幣(CNH)企6.864，圓匯回至108.7，歐元重上1.14，英鎊高見1.273。金價回至1,285美元。布油企57.3美元，紐油見48.2美元。道指期貨升不足百點。



●中美代表周一(7日)將在北京展開為期兩天的經貿磋商，據悉議題包括非關稅措施、知識產權、農業和工業產品採購。這是兩國同意貿易休戰90天以來首次進行面對面磋商。



-美資券商高盛警告，華府調高中國進口商品關稅稅率，恐怕是中美「暫時休戰」之後的結果，同時歐元區主要經濟體及美國今年亦會出現不同政治風險。



●美國總統特朗普威脅，可能宣布進入國家緊急狀態，來繞開國會修建美墨邊境牆，他此前還表示政府停運可以持續數月或數年。



●道指上周五(4日)最多曾升832點，收報23,433點，升746點或3.29%；標指收報2,531點，升84點或3.43%；納指收報6,738點，升275點或4.26%。 https://bit.ly/2F6VH35



●港股ADR指數上周五收報25,915點，升289點或1.12%。 https://bit.ly/2F9Pkfb



●美國10年期國債孳息率上周五升11.42個點子，報2.6677厘。



●聯儲局主席鮑威爾上周五釋放鴿派信號，表態聆聽市場，必要時調整縮表；另外，即使特朗普要求，他也不會辭職。



●美國12月非農就業人數增加31.2萬，創10個月最大增幅。平均時薪按年增長3.2%，為2009年以來最快增速。



●紐約期油上周五收報每桶47.96美元，升0.87美元或1.85%；布蘭特期油收報每桶57.06美元，升1.11美元或1.98%。 https://bit.ly/2RaOrJL



●紐約2月期金上周五收報每安士1,285.8美元，跌9美元或0.7%。 https://bit.ly/2Ff5Mu3



●歐股3大指數上周五升2至3%。 https://bit.ly/2Au7hkI



●花旗策略師團隊看好全球股市未來12個月漲14%，呼籲投資者逢低吸納；又預期美元今年轉弱，維持美股的「增持」投資評級。



●人行全面降準1個百分點，置換到期MLF後淨釋放約8,000億元人民幣。 https://bit.ly/2F8QYOq



●人行1月3至4日召開2019年工作會議，要求今年實施穩健貨幣政策，加強市場預期引導，繼續打好防範化解重大風險攻堅戰，深化金融改革開放。



●港銀行貸款恐續放慢，銀公禤惠儀料今年僅單位數增長。 https://bit.ly/2Fe4vTN



●地產專題：萬伙新盤入伙，啟德荃灣供應重鎮料跌租10%。 https://bit.ly/2VvWG1y



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