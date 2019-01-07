美國參議員建議對中國轉讓技術立法

外電報道，美國參議員Mark Warner和Marco Rubio建議，白宮應建立「關鍵技術和安全辦公室」，就抵制中國等國家對於技術轉讓的運用和供應鏈的滲透進行立法。



Warner指出，對中國的技術轉讓是一項重大的國家安全風險；而由於依賴國外產品，美國也面臨關鍵供應鏈完整性的重大挑戰。



他稱，中國明顯決心利用其武器庫中的每一種工具以在技術上超越美國，在經濟上主導美國，因此需要整個政府的技術戰略來保護美國在新興和軍民兩用技術方面的競爭力，應對中國的威脅。



Rubio稱，中國繼續對美國智慧財產權、美國企業、政府網絡和信息進行協同攻擊，美國需要更加協調的方法來直接應對這一重大威脅，確保美國技術得到更好的保護。





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