中交建向控股股東購南沙項目權益

中國交通建設(01800)公布，其全資附屬中交城投向控股股東旗下綠城致臻收購杭州昭廉30%的股權，當中包括項目地塊30%的權益，代價為150.57萬元人民幣(下同)。廣州雋威亦向綠城致臻出售杭州昭廉70%的股權，當中包括項目地塊70%的權益，代價為351.33萬元。



同時，中交城投與杭州昭廉、廣州雋威、綠城致臻、綠城華南、綠城房地產、廣州綠楨及合作方就項目地塊訂立合作協議，以共同投資開發項目地塊。當中，綠城致臻、綠城華南、綠城房地產及廣州綠楨為公司控股股東中交集團的附屬。



項目地塊由廣州南沙橫瀝鎮靈山島尖C1-23-03、C1-23-05及C1-23-06三塊地塊組成，土地面積約為4.52萬平方米，綜合容積率為2.04，地塊的代價金額約為9.91億元。廣州綠楨負責項目地塊的開發。公司認為，共同開發南沙項目有利於其深耕廣州南沙市場。



根據合作協議，中交城投、合作方及綠城華南應按其各自於杭州昭廉及廣州綠楨的股權比例，承擔項目地塊代價金額及綠城房地產借款利息的30%、40.04%及29.96%，即不超過約3.01億、4.01億及2.97億元。



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