三生製藥訂合作協議　股價一度飆漲10%

三生製藥(01530)股價一度抽升10.5%，高見10.06港元，最新仍漲6%，至9.67元，成交逾6,400萬元。





【07:55】三生製藥訂合作協議

三生製藥公布，有關全資附屬公司香港三生醫藥與Samsung Bioepis Co., Ltd.訂立合作協議。



據此，Samsung Bioepis已授出，而香港三生已獲得於中國大陸(不包括香港、澳門及台灣)進行多個生物類似藥在研產品的臨床研發和商業化的知識產權的獨家許可，其中包括貝伐珠單抗的生物類似藥在研產品SB8。

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