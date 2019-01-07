亞洲股市：日股早段飆逾600點　重上二萬關

美股3大指數上日收漲3至4%，亞洲股市跟升，日本央行在例行購債操作中維持各期限購買規模不變。日本日經225指數開市反彈382點或1.9%後，進一步抽升逾600點或3.1%，重上二萬點關。



板塊方面，地產及能源股齊漲3%，金融股揚升2.5%。個股方面，川崎汽船漲5.5%，日本製鋼所及發那科同升超過4%。



擬回購公司股份的EM Systems及Enplas雙雙做好，分別漲10%及15%。



日產汽車升近3%；公司12月內地銷售跌4.4%，至176,191輛。



FamilyMart Uny上調全年淨收入預測10%，股價仍跌1%。



南韓首爾綜合指數早段亦升36點或1.79%，報2,046點。大韓油化工業及鮮京證券均飆7%。



三星電子升1.2%。南韓媒體引述消息報道，三星電子下調其2019年智慧手機產量目標至約2.9億部，較去年11月制定的初步計劃低約10%，反映銷售疲軟。



澳洲悉尼普通股指數則升95點或1.68%，報5,772點。板塊方面，能源及原材料股皆升逾2%，金融股升逾1%。個股中，Reva醫療器材抽升21%，Senex Energy漲近10%，澳礦產升6.5%。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

