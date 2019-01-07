【即市分析】人行放水　大市實升？

東方產經專欄作家Handsome哥：中美雙方本周將進行經貿磋商，市場憧憬兩國關係有望進一步紓緩，帶動中港股市上周五(4日)大幅反彈，整個星期計，恒指累積升122點，重返10日線樓上。



上周五收市後，中國人民銀行公布再度降準，市場預期將釋放1.5萬元人民幣流動性，相信短線將刺激中港股市來個「絕地反彈」，可留意受惠「放水」的中資金融股及內房股。不過，上周五的反彈市，似乎是有春江鴨水暖先知，大市反彈力度，還看市場對後市不明朗因素的判斷，也不宜太過樂觀。



事實上，上周美國科網巨企蘋果公司向下修訂收入預測，正正反映中美貿戰「後遺症」逐步顯現，更因此引發環球市場震盪。美國白官經濟顧問指，若中美談判成功，蘋果公司以至其他受貿戰影響企業的業績將會復原，因此今次雙方會面任重道遠，不但關乎兩國之間的關係，更關乎全球經濟景氣變化。



走勢上，恒指上周反彈受制於小型降軌阻力約25,626點，料人行放水消息短線將利好市場氣氛。不過，睇番人行去年曾於4月、6月及10月先後3次降準，但恒指翌日只有一次有得升，其餘兩次均跌超過1%。所以，即市跟進仲係要嚴限注碼並嚴守止蝕紀律，畢竟呢期市況太飄，冇嘢比管控好風險重要。

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