人行淨回籠1700億元人民幣

人行周一(7日)不開展公開市場操作，今日有1,500億元人民幣(下同)7天期，以及200億元14天期逆回購到期，即全日實現淨回籠1,700億元。



另外，人行上周五(4日)宣布將全面降準1個百分點，置換到期中期貸便利(MLF)後淨釋放約8,000億元，央行同時強調，將繼續實施穩健的貨幣政策，維持鬆緊適度，不搞大水漫灌。



分析指，央行降準以對沖春節可能出現的流動性波動，且旨在進一步支持實體經濟、尤其是定向支持小微企業和民營企業；貨幣政策易鬆難緊，中長期看債牛行情仍有延續空間。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

