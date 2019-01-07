人民幣在岸及離岸價齊抽升　CNY見6.84

人民幣在岸價(CNY)及離岸價雙雙抽升，CNY開盤報6.8521，較上日收市漲約200點子，最新升穿6.85水平，高見6.8490；CNH亦升至6.85水平。



中國央行1月3日至4日召開的2019年工作會議稱，2019年穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，加強市場預期引導，繼續打好防範化解重大風險攻堅戰，深化金融改革開放。其中，穩妥推進利率「兩軌並一軌」，穩步深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率基本穩定。



【09:15】人民幣速遞：中間價升69點 CNH企6.86

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價6.8517，較上日開市價續升69點子，呈2連升。



亞洲市，美匯指數報96.1。離岸人民幣(CNH)早段由6.8707，回升至6.8601，最新報6.8629。

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