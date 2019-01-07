【港股開市】騰訊漲逾2%　科技股做好

人民銀行全面降準，加上聯儲局放鴿；道指期貨升過百點，港股高開389點或1.52%，恒生指數報26,015點。國企指數高開169點或1.69%，報10,199點。



騰訊高開2.4%，報318港元，貢獻恒指61點。其他科技股都做好，小米集團高開3%，公司入股A股公司TCL集團。



手機設備股全面向上，瑞聲科技高開3%；舜宇光學高開1.8%；中興通訊高開3.1%；丘鈦科技高開3.2%；比亞迪電子高開2.8%。另外，半導體股中芯國際及ASM太平洋高開2.7%及2.4%。



人行降準，四大內銀股高開0.6%至1.6%；招商銀行高開2.3%；交通銀行高開1%；中國平安高開2.2%。滙豐控股及友邦保險高開1.4%及0.9%。



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