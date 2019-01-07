A股快報：人行放水　四大內銀穩升

外圍股市做好，加上人行全面降準1個百分點。滬綜指高開13點或0.55%，報2,528點；深成指高開48點或0.67%，至7,333點；滬深300高開19點或0.64%，至3,055點；創業板指數高開5點或0.42%，報1,250點。



板塊方面，飛機製造股升0.9%，地產、釀酒及次新股全線升0.7%，金融股升0.5%，煤炭、電力及有色金屬股靠穩。



工商銀行及農業銀行皆高開0.5%，建設銀行高開0.3%，中國銀行高開0.2%。



中國石化高開1%；中國石油化工集團預計2018年實現利潤按年升50%以上。



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