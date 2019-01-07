A股快報︰電視面板或掀減價潮　京東方報跌

台媒報道，今明兩年全球料將有11座面板廠投產，當中有10座料將於中國落地。其中6座面板廠主攻大呎吋的8.5代以上生產線，顯示電視面板供過於求壓力更大。



分析指出，業者為求去產能，或再掀起減價潮。京東方科技集團(000725.SH)等中國大型面板廠商相繼擴大產能，正在提高成品率。目前，大尺寸液晶電視的需求在中國和美國保持堅挺，但面板供過於求。



京東方股價目前跌0.4%。



日前有報道指，作為指標的Open Cell(未安裝背照燈等的半成品)32英寸11月的大單優惠價格降至每張49美元左右，按月下跌6%。55英寸也降至152美元左右，下跌2%。



英國調查公司IHSMarkit表示，2019年維持下跌走勢的可能性很高。對面板廠商來說，或將成為盈利惡化的因素。

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