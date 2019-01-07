【即市分析】大市沽空比率高企的啟示...

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：港股2019年首個交易日(2日)開局不利，恒指大跌逾700點。翻查資料，原來當日大市沽空佔成交比率升至18.7%，為20年來最高，其後兩日沽空比率仍達16.5%及15.6%的偏高水平。



大市沽空異常，成交偏淡固然係其中一個因素，上周三、四、五之主板成交僅680億元、683億元及804億元，以致沽空比率相對提升。另外，重磅股騰訊控股(00700)近日亦被「空軍」睇中，其沽空金額連續3日錄得10億元以上，上周五沽空比率更高達31%，為最近兩個月最高。



回顧1998年一役，港股沽空比率創出19.6%的歷史高位，其後短短3個月內恒指下跌超過30%。因此，大市沽空比率高企，難免引起市場憂慮。



不過，沽空數據與恒指走勢亦可存在一定的逆向關係。上次2016年5月沽空比率攀至史上第三高的18.3%，恒指即於當日短線見底，於同年9月初升抵24,099點，由低位回升兩成。事實上，當大市沽空比率趨升，往往意味着大市已累積一定跌幅，具備技術反彈條件。



適逢今次人行放水，會否觸發較大規模的挾淡倉活動，令升勢火上加油，相信快見真章！

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