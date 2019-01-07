【即市分析】人行降準　內銀實有運行？

人民銀行上周五收市後宣布降準共1個百分點，釋放出資金約1.5萬億元人民幣，刺激中港股市今早(7日)大幅高開。而受惠流動性增加的內銀股亦現反彈，惟即市升幅收窄，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及農業銀行(01288)現分別升不足1%。(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



中金發表報告表示，此次降準將「淨」釋放流動性8,000億人民幣。雖然貨幣政策操作仍具有較大的靈活性，最終釋放的流動性總量可能高於或不及這個數字，但此次全面降准的信號意義較為明確，即貨幣政策繼續向「穩增長」傾斜。



該行同時亦指，考慮到內需外需增長均面臨較大挑戰，此次降準旨在為實體經濟提供流動性支持。此外，降準也有助於(部分)彌補春節長假前的流動性缺口。展望2019年內還將降準100至200個基點，同時人行公開市場操作(OMO)利率亦有較大概率下調。



另外，內媒亦指，據目前透露出的政策信號，內銀多項金融防風險政策有望加速落地。由此可見，中央一方面為實體經濟注入流動性，另一方面亦會顧及內銀所面對的資產質素風險，中長線對內銀股有利。



不過，現時內地經濟面臨外憂內患，今次降準能否刺激銀行放貸意欲和企業借錢需求，繼而穩定增長，仍有待觀察，加上外圍市場震盪未完，内銀股反彈勢頭能否持續值得觀望。



四大行(中工建農)近期反彈普遍受制降軌阻力，即使有降準消息刺激，股價反應亦不大，走勢暫時皆難以言好，似乎現時仍未是博反彈時機。

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