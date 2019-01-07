人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.44厘
2019年01月07日 11:02
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中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息續挫20.2點子，報1.447厘；1星期報2.47厘，跌8.8點子；1個月報2.9厘，跌10.1點子。
隔夜1.4470厘 跌20.20點子
1星期2.4750厘 跌8.80點子
2星期2.5410厘 跌7.40點子
1個月2.9090厘 跌10.10點子
3個月3.1410厘 跌7.40點子
6個月3.2330厘 跌3.70點子
9個月3.4150厘 跌3.80點子
12個月3.4660厘 跌3.10點子
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