A股快報︰營收增速跑贏洛歇馬丁　軍工雙雄PE逾30倍仍吸引？

外媒分析文章指，中國「軍工雙雄」戰鬥機龍頭公司中航沈飛(600760.SH)和航空發動機龍頭公司航發動力(600893.SH)正凸顯長期配置價值。



分析指，兩家公司均為軍工板塊的稀缺標的。由於直接受惠部隊換裝，未來兩年增長前景有望領跑全球，且兼具抗經濟周期的防禦屬性，是具吸引力的長期投資選擇。



從業績前景看，彭博數據顯示，在全球最大的25家航空和國防股中，中航沈飛今年營收增長預期逾19%高居榜首，航發動力近12%亦居前列。到2020年兩家公司增速仍將在雙位數16%和13%，分列冠亞軍。相比之下，波音和洛歇馬丁等國際同業到2020年營收增長預測僅呈單位數增長。



沈飛和航發業務都以軍工產品為主，收入主要依靠軍備採購。根據公司財報所述，航發是中國唯一能夠研製全譜系軍用航空發動機的企業，是三代主戰機型發動機國內唯一供應商。沈飛則以殲擊機為主導產品，始終將航空防務裝備的研發作為其核心業務，在成飛集團尚未上市的情況下是戰鬥機的唯一標的。



中共十九大提出了強軍目標，並在2017年對國防和軍隊現代化提出「三步走」戰略安排，要求確保在2020年基本實現機械化；兩家公司預計將從軍備採購以及國家重點攻關的產業政策中受益。



浙商證券一份研報預估，中國空軍和海軍未來20年的戰鬥機發展空間年均300億元人民幣。相比之下中航沈飛2017年的營收為195億元人民幣。



2018年整體A股表現低迷，中航沈飛和航發動力股價跌幅均達兩位數。不過彭博數據顯示，中航沈飛和航發動力未來1年的股價較目標價上漲空間分別達到約50%和40%，在全球最大25家航空和國防股中分列榜首和第7。



不過，全球同業相比，這兩隻軍工股估值仍相對偏高；中航沈飛混合遠期市盈率(PE)達40倍，航發動力為33倍，相比之下全球25家同業的平均水平只有18倍。



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