港元拆息︰1個月期回落至1.69厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿1厘，回落至0.9厘；1星期拆息報1.34厘；1個月期為1.69厘；3個月期跌至2.02厘。



7/1/2019

隔夜 0.90429厘

1星期 1.34250厘

2星期 1.50000厘

1個月 1.69143厘

2個月 1.84214厘

3個月 2.02747厘

6個月 2.35339厘

12個月 2.62482厘



4/1/2019

隔夜 1.81355厘

1星期 1.74714厘

2星期 1.75643厘

1個月 1.82571厘

2個月 1.94084厘

3個月 2.08964厘

6個月 2.36725厘

12個月 2.64216厘

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