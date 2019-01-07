港元拆息︰1個月期回落至1.69厘
2019年01月07日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿1厘，回落至0.9厘；1星期拆息報1.34厘；1個月期為1.69厘；3個月期跌至2.02厘。
7/1/2019
隔夜 0.90429厘
1星期 1.34250厘
2星期 1.50000厘
1個月 1.69143厘
2個月 1.84214厘
3個月 2.02747厘
6個月 2.35339厘
12個月 2.62482厘
4/1/2019
隔夜 1.81355厘
1星期 1.74714厘
2星期 1.75643厘
1個月 1.82571厘
2個月 1.94084厘
3個月 2.08964厘
6個月 2.36725厘
12個月 2.64216厘
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