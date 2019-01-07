港股格局：李偉傑建議短炒工商銀行

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(7日)借環球金融市場多個好消息帶動下做好，若中美貿易談判有轉機，不排除大市借勢反彈上26,400點，短線而言，恒指在26,000點或初步見獲利回吐。



至於人行全面降準下，市場憧憬中央繼續使出「連環拳」救市，對中資金融股有利；建議可吼存款基礎佔比大的郵儲銀行(01658)及工商銀行(01398)，短線博反彈。



不過上周末聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，他認為，未必能刺激香港地產股，因近期數據反映一、二手樓市仍有下調壓力，要等樓市轉勢向上，板塊才重拾動力。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm