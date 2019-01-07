人民幣Hibor：隔夜息升穿2厘　CNY見6.84

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.09厘，1至2星期拆息為2.54至2.86厘，1至12個月拆息報3.05至3.67厘。



7/1/2019

隔夜 2.09633厘

1星期 2.54927厘

2星期 2.86500厘

1個月 3.05000厘

2個月 3.18067厘

3個月 3.33567厘

6個月 3.42600厘

12個月 3.67400厘



4/1/2019

隔夜 1.84365厘

1星期 2.53169厘

2星期 2.80867厘

1個月 3.07067厘

2個月 3.19667厘

3個月 3.35400厘

6個月 3.43967厘

12個月 3.69000厘



人民幣兌美元上升，齊齊升穿6.85關。離岸人民幣(CNH)由6.8707，升至6.8486，最新報6.8529；在岸人民幣(CNY)則由6.8613，升至6.8420，最新報6.8478。

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