【大行報告】大摩削濠賭股目標價　料今年總博彩收入轉跌

摩根士丹利將澳門濠賭股的評級，從「具有吸引力」下調至「與大市同步」，並將2019年總博彩收入增長預測，由增長5%下調至跌2%，認為博彩牌照延期仍是關鍵影響因素，並可能使估值倍數低於長期平均值。



至於由1月起禁煙令，料將影響博彩總收入的70%，以及EBITDA的35%，料今年第1季的EBITDA增長或轉為負值。



因降低博彩收入增長預期，大摩亦下調濠賭股的目標價。永利澳門(01128)目標價由22.5港元下調至17元；美高梅中國(02282)由16元下調至14.5元；金沙中國(01928)從44元降至37元；銀河娛樂(00027)從54.5元削至51元；澳博控股(00880)從8元下調至6.50元。



濠賭股個別發展，永利澳門最新跌逾2%；銀河娛樂及澳博控股跌不足1%；美高梅中國升逾1%；金沙中國升不足1%。



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