NAB報告︰美股跌後仍被高估至多14%

據NAB一份報告稱，美股雖經歷了金融危機後最糟糕的一年，但仍可能被高估至多14%。該公司使用周期性調整後本益比來衡量股市價值的分析顯示，美股愈來愈接近其公允價值，但仍處於較高水平。



該分析引用了股票相對於美國通脹掛鈎國債的孳息率之差。據分析，以此作為基礎，股市被高估14.5%。報告指，標普500指數的公允價值目前介於2,109至2,464之間。該指標上周五收於2,532。



報告指出，由於愈來愈擔心聯儲局可能無法在今年繼續加息，投資者正努力應對市場波動加劇。中美貿易緊張局勢及其對全球經濟增長的影響可能會在一段時間內拖累股市前景。悲觀情緒是否會在2019年剩餘時間持續，很大程度上取決於貿易戰短期內是否有解決方案。



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