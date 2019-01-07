【瑞通推介】工行中石油輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾暗示或暫緩加息，配合上月非農新增職位遠勝市場預期，利好大市氣氛。道指上周五(4日)曾升逾800點，最終收報23,433點，升746點或3.3%，完全收復上周四(3日)的急跌失地。



投資者憧憬中美周一至周二(7至8日)經貿磋商有好消息，加上人民銀行上周五收市後宣布降低金融機構存款準備金率1個百分點，恒指繼上周五急漲561點或2.24%，周一早後一度再升逾400點，重上26,000點，惟其後隨內地股市升幅收窄，恒指亦僅升約200點，後市留意能否挑戰1個月高位26,581點。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.1億元，反映投資者趁升市反手買入淡倉看跌。



人行於上周五傍晚宣布降準，分別將於今月15及25日下調金融機構存款準備金率各0.5個百分點，將釋放約1.5萬億元人民幣資金。人行指出，此舉將支持實體經濟，優化流動性結構，降低融資成本。



有報道指，國務院總理李克強上周五考察中國銀行、工商銀行和建設銀行普惠金融部門，期間表示要運用好全面降準、定向降準工具，支持民營企業和小微企業融資。資金上周五偷步炒作幣策寬鬆，工行上周五升近1.5%收市，周一早段再升約1%，曾重返5.6元附近，連升3個交易日，技術上兩日接連升穿10、20、50及100天線。其好倉上周五錄逾40萬元淨流出，而淡倉同日淨流出約16萬元。



國際油價回升，紐約2月份期油上周五收市報47.96美元一桶，升幅約2%，累計全周累升接近6%；布蘭特期油升超過9%。中國石油股份周一高開1%，其後升幅收窄，於10天線(約4.85元)附近好淡爭持，表現跑輸其餘兩大石油石化股。上周五有54萬元淨流出其好倉。



降準加上美國副貿易代表格里什周一及周二率團赴華展開貿易磋商，帶動內地股市繼上周五急升逾2%，周一早段再升近1%。南方A50上周五創52周低位後，倒升2.3%收市，收復11.5元和10天線。周一早段其走勢續靠穩，於11.6元之下的水平爭持，下一阻力可留意11.87元的20天線，近日低位11.2元不宜有失。約90萬元於上周五淨流入其好倉，5日累計淨流入逾200萬元。



內地汽車業面臨增速放緩危機，即使新能源汽車獲國策扶持，比亞迪近周亦呈反覆向下走勢。股份上周五低見45.15元的1個月低位後反彈，在成交配合下回升2.5%收市，短線觀望升勢能否持續。股份周一早段一度升穿48元，向上阻力留意約49.7元的10天線。該股好倉於上周五錄逾290萬元淨流入，5日累計淨流入逾380萬元。



新世界發展上周五透過聯交所回購30.8萬股，涉資約322萬元，加上市場憧憬聯儲局加息步伐放緩，利好息口敏感的本地地產股，刺激該股上周五在成交配合下急升4.9%，一舉收復10天、20天和50天線。周一早段股份繼續向好，升約1%，突破上周五即市高位10.78元，後市阻力留意1個月高位10.96元。其好倉於上周五錄逾10萬元淨流入，5日累計淨流入約2萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(14722)，行使價26,800點，2019年4月到期，實際槓桿10.2倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.7倍。



工行貼價、短期購證(24872)，行使價5.88元，2019年3月到期，實際槓桿16.3倍。



中石油輕微價外、中短期購證(17007)，行使價5.38元，2019年7月到期，實際槓桿5.9倍。輕微價外、中短期沽證(17015)，行使價4.28元，2019年6月到期，實際槓桿4.8倍。



南方A50貼價、中短期購證(14459)，行使價11.8元，2019年4月到期，實際槓桿9.1倍。



比亞迪價外、中短期購證(15726)，行使價58.8元，2019年6月到期，實際槓桿5.1倍。



新世界發展輕微價外、長期購證(15453)，行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(65428)，收回價24,710點，槓桿比率20.2倍。N類熊證(62894)，收回價及行使價26,400點，槓桿比率41.8倍。



騰訊牛證(59863)，收回價300.1元，槓桿比率14.6倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率13.2倍。



工行牛證(57937)，收回價5.16元，槓桿比率9.5倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率11.2倍。熊證(63549)，收回價6.99元，槓桿比率7.6倍。



中石油牛證(59871)，收回價4.3元，槓桿比率5.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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