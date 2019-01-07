【午市重點睇】圓匯升至108.1　油價漲1%

●美匯指數跌穿96關，低企95.9水平，港匯企7.835，人民幣CNH及CNY齊高見6.84，圓匯升至108.1，歐元企1.142，英鎊高見1.274。金價1,290美元水平有壓力。油價升逾1%，布油觸及58.03美元，紐油企48.64美元。道指期貨升近百點。



●●恒生指數早段一度漲逾400點，高見26,043點，半日收報25,798點，升172點或0.67%，主板成交逾463億港元；國企指數升75點或0.75%，報10,105點。騰訊控股半日升1.74%，報316元。

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●亞洲股市：日股中段漲逾500點，東芝漲4%。 https://bit.ly/2RcpVYL



●日本去年12月服務業PMI降至3個月低。 https://bit.ly/2CT8G65



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●人行淨回籠1,700億元人民幣。 https://bit.ly/2TzCRVq

-人民幣中間價升69點。 https://bit.ly/2LTGfrz

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.44厘。 https://bit.ly/2Vwd0zm

-人民幣Hibor：隔夜息報2厘。 https://bit.ly/2SKxpz6



●港元拆息︰1個月期回落至1.69厘。 https://bit.ly/2Tsbi0a



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