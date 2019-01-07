樓價UPDATES：港島指標屋苑樓價持續回落

鰂魚涌南豐新邨兩房戶，業主累減50萬港元成交，成交價重回2017年第4季水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●灣仔尚匯高層D室，實用面積372方呎，一房間隔，原放租2.8萬元，業主願意減價3.5%，並成功吸引租客斥資2.7萬元承租，實用呎租72.6元。



●鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣中層F室，實用面積379方呎，兩房間隔，原以746萬元放售，放盤約兩個月，獲買家還價至648萬元成交，減幅約98萬或約13%，實用呎價17,098元。



●鰂魚涌南豐新邨2座低層B室，實用面積391方呎，兩房間隔，原叫價670萬元，後減價至645萬元，但見樓價回落，最終以620萬元易手，實用呎價15,857元。



●北角海峰園高峰閣低層G室，實用面積859方呎，三房間隔，享煙花海景。原叫價1,650萬元，最終願減150萬元，以1,500萬元易手，實用呎價17,462元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，原開價570萬元，其後下調至480萬元，有買家即日還價及落訂，成功以472萬元購入單位，實用呎價10,703元。



●大圍美松苑D座高層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，議價後以居二價340萬元沽出，實用呎價8,479元。



●粉嶺牽晴間10座中層B室，實用面積556方呎，三房戶，原叫價795萬元，至近日減價以675萬元獲承接，減價逾15%，實用呎價12,140元。



●粉嶺榮輝中心2座高層B室，實用面積574方呎，三房間隔，原開價420萬元，議價後減價12萬元，以居二市場價408萬元獲承接，實用呎價7,108元。



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