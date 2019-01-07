華為發布新處理器鯤鵬920

華為周一(7日)在深圳發布新處理器鯤鵬920。新處理器基於ARMv8架構，採用前沿7納米製造工藝；主頻2.6GHz。華為表示，鯤鵬920專為大數據處理以及分布式存儲等應用而設計，性能比業界標桿高出25%，是目前業界最高性能ARM-based處理器。



鯤鵬920是繼麒麟系列和昇騰系列後，華為再一新晶片定位。公司董事會董事、戰略Marketing總裁徐文偉表示，憑藉鯤鵬920把計算帶入由多核心和異質性的多元化計算時代，公司將與客戶和合作夥伴共同建立一個完全連接和智能化的世界。



華為並同步推出基於鯤鵬920的旗艦系列「泰山」3款服務器，包括均衡型，存儲型和高密型3個機型；主要應用於大數據、分布式存儲、ARM原生應用等場景。



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