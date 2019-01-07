【高盛推介】留意恒指高槓桿沽證熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國公布上月就業數據好過市場預期，聯儲局主席鮑威爾重申對加息持開放態度，及中美周一(7日)重開貿易談判，美國總統特朗普受訪時表示有信心可達成協議。



各方因素利好美股上周五(4日)反彈，當中道指收市升逾750點。而人行亦宣布本月合計降準1個百分點，不再續做第1季到期的中期借貸便利。恒指上周五反彈561點，周一早段曾重上26,000點後升幅收窄。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五有不少資金趁大市反彈時部署熊證，當中錄得高達1.47億元資金流入。而認沽證情況亦一樣，上周五錄得約6,810萬元資金流入。



投資者如計劃部署熊證，較貼價的選擇可留意恒指熊證(59482)，收回價26,248點，行使價26,348點，換股比率10,000，槓桿比率53.9倍，收回價與現價有約400點差距。



以及可留意收回價稍遠一點，在26,400至26,500點附近的熊證(58938)及熊證(58799)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證58938，收回價26,388點，行使價26,488點，換股比率10,000，槓桿比率39.8倍。熊證58799，收回價26,488點，行使價26,588點，換股比率10,000，槓桿比率34.5倍。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約4.2%，年期約3個月的沽證(13311)，行使價24,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿12.6倍，為行使價23,500至25,500點間的低街貨產品中，槓桿最高的選擇。



中年期的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約4個月的沽證(14563)，行使價23,788點，2019年4月29日到期，實際槓桿11.6倍，為類近條款產品中，槓桿最高的選擇。



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