環聯：尋求第三方機構審視保安系統改善工作

信貸資料庫環聯的網上服務早前被爆出「身份認證(KYC)」漏洞，有部分港府官員的信貸資料隨意被人取閱。環聯香港區行政總王芳出席立法會財經事務委員會時解釋，相關事件並非數據洩漏所致，強調是有某傳媒故意冒認他人身份，獲取信貸報告。



她對事件受影響的官員及市民深感抱歉，並指現已不斷改進其保安及身份認證系統，且尋求第三方機構審視其改善工作，直到保安措施完成審視才會重新開放網上查詢服務。



有立法會議員質疑，環聯使用的認證技術為「基於知識的認證(Knowledge-based authentication)」，較市場其他技術落後，建議增設一次性密碼加強保安；又指環聯作為香港唯一的信貸資料庫，今次的漏洞絕對不能按受。



惟財經事務及庫務局表示，暫時無意將環聯視為金融機構，並交由金管局親自監管，因是次漏洞僅涉及個人私隱問題。



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