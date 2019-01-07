【即市分析】睇好內房可以點揀？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：人行放水對股市起刺激作用，不過都唔係個個板塊都咁受惠，起碼內銀股今日(周一)即市上升動力就好一般。



相對地，內房股普遍升得唔錯，合景泰富(01813)股價即市升5%；富力地產(02777)飆3.8%；萬科(02202)及越秀地產(00123)升2%，表現唔錯。



講真，今次中央放水，估計係見到內地經濟已受中美貿易戰及人民幣貶值打擊，未來增長前景不樂觀下至會先行出手，而跟隨放水後，作為支撐經濟一員的內地樓市，亦可能因而受惠，主要是投資者或憧憬中央會適度放鬆樓市調控政策，令內房板塊現重估契機。



策略上，考慮到整體經濟的不明朗性，即使看好內房股，亦唔建議沾手民企背景，以及負債率勁高的內房，事關放水都未必好幫到佢哋渡過難關，故最終揀來揀去都係得華潤置地(01109)及中國海外(00688)兩隻較值博，係就係可能行得慢少少，但勝在穩陣！

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