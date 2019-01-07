無永遠敵人！三星電視可以睇蘋果iTunes內容

據外媒報道，蘋果公司與三星合作，為用戶提供串流影視服務。三星旗下2018年與2019年推出的電視機種，將會新增一個全新設計的App，讓用戶可在電視上收看蘋果iTunes的電影及電視節目，意味消費者不必購買Apple TV也能夠觀看iTunes內容。



相關合作亦支援AirPlay，即是iPhone用戶可以直接透過手機將影片串流至三星電視上。這將是蘋果第一次在Windows電腦以外的硬體裝置，上架自家的娛樂內容。過去蘋果的產品策略一直都是硬體綁軟體服務，藉此來吸引消費者購買蘋果的裝置。



即使雙方在智能手機領域打了好幾年的官司，兩家公司同時也是密切的合作夥伴。最新的iPhone就依賴三星的螢幕技術。而蘋果選擇三星為iTunes影音內容上架的首個電視裝置，而不是其他電視廠商，反映蘋果不再把三星看作絕對的市場敵人，兩者的合作利益大於競爭。



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