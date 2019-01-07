新盤部署：屯門The Carmel擬周內開價　月內推售

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，集團旗下屯門The Carmel將於日內上載樓書，周內開價，售價將參考區內新盤，預計月內開售，而兩個設於灣仔W Square的示範單位亦會於短期內開放。



該項目提供178伙，包括48座洋房，實用面積約1,100至4,100方呎，至於130伙分層單位，實用面積約260至1,480方呎。



他指出，樓價調整已近尾聲，隨着外圍息口因素緩和，樓市將回穩。對於放寬按揭成數，他表示歡迎，認為可由上車盤開始。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

