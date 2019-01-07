港藍籌股可持續發展得分按年升10%　煤氣排名第一

中大商學院商業可持續發展中心發表第四屆「香港企業可持續發展指數」(HKBSI)調查結果，報告指香港50隻藍籌股平均評分較上屆提升10%，顯示香港上市公司日益重視業務可持續發展性及企業社會責任。



該報告指出，截至去年6月6日，50家恒生指數成分股公司總平均分為56.01分，評分按年升10%，當中頭20名平均分為75.57分，按年升約4.29%；而排名第一的中華煤氣(00003)取得90分以上，是首次有上市公司取得90分以上「典範者」評級，被認為是表現達到國際水平。



該中心根據上市公司企業社會責任價值觀、管理及實踐過程評估。中大商學院主任盧永鴻指出，是屆指數有所上升，但排名高及低的公司差距亦相當大。



此外，該中心研究發現，期內發表獨立「環境、社會及管治」(ESG)及可持續發展報告的指數公司有86%，佔比按年提升14個百分點。



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