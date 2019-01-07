【大行報告】摩通料香港樓價第2季起復甦

摩根大通發表報告指出，香港住宅樓價調整期屬短暫；住宅價格僅影響地產股股價走勢其中一個指標，相信成交量亦是主要指標之一。



摩通相信，今年第2季起樓價會開始復甦；中環區寫字樓租金今年將持平，銅鑼灣及灣仔區寫字樓租金則升5%、東九龍區寫字樓租金將跌5%。另外，今年零售商場租金將升5%。



該行今年較喜歡香港物業發展商，多於寫字樓及零售收租股，建議增持信和置業(00083)、長實(01113)及新世界發展(00017)。另外建議減持新鴻基地產(00016)，並將其評級由「中性」降至「減持」，目標價由129.1港元削至110元。



該行又下調太古地產(01972)評級至「中性」，目標價由31.4元降至28.1元。



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