【即市分析】粵海投資升完未？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：人行降準刺激下，港股今日(周一)繼續向上。其中，具較佳防守力的公用股表現靠穩，可見近來大市無論升跌均有捧場客。其中，屬大半隻公用股的粵海投資(00270)即市報15.5元，升1.4%。



粵投逾半收入來自對中國及香港的供水業務，其向香港供水的協議已延至2020年，收益基礎穩健，故被視為大半隻公用股。另該公司兼營污水處理、道路收費、物業投資等業務。



投行大和認為，粵投的資產負債表及經營現金流強勁，且有穩定的香港供水合約，可對沖通脹及匯率風險。另預計其2018至2020年的每股派息按年可增10%，重申「跑贏大市」評級，目標價由15.7元升至17元。



事實上，大市表現雖見反彈，但要稱得上扭轉中長線跌勢仍言之尚早。畢竟環球經濟不明朗因素仍多，短期內防守類資產如公用股將續受資金追捧。



股價方面，該股由去年年頭至今一直保持升勢，去年12月起於15元邊作橫行整固，短線若能企穩高位阻力15.5元上，料可再展升浪，惟14.7元未宜有失。

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