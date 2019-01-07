全球經貿戰︰券商料中美短期「停火」　未來再漸進加徵關稅

長江證券首席經濟學家伍戈稱，當前美國經濟及資本市場不確定性增大，短期來看，中美可能會達成臨時貿易協定，但完全取消加徵仍是小概率事件；未來再漸進加徵的可能性正在加大。



他預期，2019年中國進出口將呈現雙弱格局，但仍保持一定規模的貿易順差。若中美不再互相提高關稅稅率，則關稅衝擊對中國全年出口的拖累仍然可控；中性情形下，2019年中國出口增速將由2018年的10.9%回落至4%左右，影響因素包括全球經濟增長、人民幣匯率、關稅衝擊和搶跑效應。



中長期來看，中美貿易並非簡單的經濟問題，雙方在包含貿易在內的諸多領域的長期博弈在所難免；貿易摩擦下產業外移對中國的影響值得持續關注。



歷史表明價格因素(原油價格)是影響中國進口貿易額變化的關鍵，隨着內需走弱特別是油價徘徊趨穩，2019年進口有望回落至低位。在現行匯率形成機制之下，人民幣匯率很大程度受美元走勢影響，未來半年美元或由強轉弱，人民幣匯率貶值壓力可能減小，甚至不排除在今年上半年企穩或升值的可能性。人民幣升值對出口的負面影響可能會在今年2季度後顯現。



－－－－－－



瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm