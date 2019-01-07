證監會雷添良︰繼續堅持前置式監管　令市場趨正常化

證監會新任主席雷添良表示，自證監採取前置式方針加強對上市公司的監管後，所得成效不俗，例如創業板新股不再出現首掛爆升數倍現象，短期內市值飆升十數倍的上市公司數目也大幅減少，會繼續堅持此工作模式，令市場趨向正常化發展。



他指出，內地與香港金融關係更密切，兩地證監合作無間，未來會加強交流，令跨境監管及通報機制都更完善。至於跨境執法問題，很多時依賴中證監幫助，並相信中證監會盡最大努力協助。



新一年，證監會將審視未來金融市場發展走向，包括檢視互聯互通風險管理水平；內部運作方面，正着力簡化工作流程提升效率。



對於早前提出以沙盒觀察如何規管虛擬資產交易平台運作，雷添良指，目前有不少市場參與者表示有興趣，正着手檢視申請，強調涉及風險高，會小心處理並加強投資者教育。



港交所於2018年10月時建議將核數師意見納為公司停牌準則，他指此舉為維持市場秩序，屬正確監管方向，預料聯交所會適時公布有關結果。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】

https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm