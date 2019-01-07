中小型住宅租金回報率全線升　細單位最勁

差餉物業估價署公布截至11月份臨時數字顯示，實用面積1,722方呎或以下的中小型私人住宅單位，回報率均全線上升0.1個百分點；當中，面積430方呎以下細單位回報升至2.8厘最高，返回2017年11月水平。



此外，11月份住宅落成量累積達15,687伙，較目標18,130伙，達標87%。期間，九龍區落成量3,266伙，按月升57%，為各區增幅最大；新界區落成量9,199伙，按月多18.5%；港島區則未有單位落成。

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