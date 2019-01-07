中國去年外儲按年跌672億美元　黃金儲備12月上升

2018年12月中國外匯儲備為30,727億美元，高於預期30,700億美元，按月增加約110億美元。至12月末，外匯儲備按年下跌672億美元。



外匯局指，12月國際收支繼續保持平穩運行，外匯市場供求基本平衡。年末非美元貨幣相對美元匯率小幅上升，主要是債券價格有所上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令外儲規模小幅回升。2018年全年外儲規模小幅波動；2019年模有望保持總體穩定。



華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘表示，展望2019年，綜合貿易戰進程、聯儲局加息步伐可能放緩、中國金融市場進一步開放及境內寬鬆政策等多方面因素下，中國外匯儲備規模有可能繼續下滑，但下降規模可控。



他預期，未來中國經常帳戶的順差料縮小，並且中國的貨幣政策今年會更寬鬆，基本面對匯率的支撐已經在變小；但將有更多外資流入，因中國的資產對外資依然有吸引力，尤其是對中國的利率債情緒樂觀，並且中國資產的價格也在重估。



具體來看，上半年人民幣貶值壓力沒有消失，外儲可能依然有下滑壓力；下半年如果美元轉為弱勢，外儲可能有一定反彈。



另外，中國12月末黃金儲備5,956萬安士，較11月末為5,924萬安士，增加32萬安士，為自2016年10月以來首次上升。



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