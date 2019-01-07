負面消息籠罩　歐股好淡爭持

儘管中美貿易戰出現曙光，但政治危機及經濟放緩等負面因素仍籠罩歐洲，歐股主要指數早段好淡爭持，英國富時100指數高開後一度轉跌，最新仍升0.01%，報6,838點；德國DAX指數升0.1%，報10,776點；法國CAC指數跌平，報4,737點。



外媒報道，英國議會將於1月15日就脫歐協議進行表決，惟目前仍未能確定該協議是否有足夠的支持票；倘協議遭否決，英國勢將於3月29日面臨「硬脫歐」。



法國方面，黃背心運動已持續兩個月，上周六(1月5日)在巴黎有示威者衝進政府發言人辦公室。有分析指，示威看起來難以在短期內結束，或持續對當地經濟造成打擊。



最新數據方面，德國2018年11月季調後工廠訂單按年跌4.3%，遠遜預期。ING德國首席經濟學家Carsten Brzeski表示，德國經濟前景仍未明。



傳法國基建公司Alstom與德國西門子的合併將會被當局否決，Alstom股價跌2.5%。





【16:08】中美重啟貿易談判，利好市場投資氣氛。歐洲股市3大指數高開，其後個別發展，英國富時100指最新跌0.02%，報6,835點；德國DAX指數升0.41%，報10,811點；法國CAC指數升0.03%，報4,738點。



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