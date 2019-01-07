【市後重點睇】美匯回落至96.0　道期升77點

2019年01月07日 16:16
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    美匯指數回落至96.0；圓匯企108.2；港匯企7.836。CNY及CNH雙雙企6.85。金價重上1,291美元。布油及紐油企57.9及48.4美元。道指期貨升幅縮至77點。

    ●恒生指數收市報25,835點，升209點或0.82%，銀行股向好。http://bit.ly/2C5IVOl

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    -港藍籌股可持續發展得分按年升10%，煤氣排名第一。http://bit.ly/2RcOZij

    ●全球經貿戰︰券商料中美短期「停火」，未來再漸進加徵關稅。
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    ●A股快報︰人行全面降準1個百分點，兩市高開高收，高鐵概念炒上。
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    ●中國去年外儲按年跌672億美元，黃金儲備12月上升。
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    ●歐股3大指數早段個別發展。
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    ●亞洲股市：日股收升477點，日產汽車升2%。
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    ●【股匯攻略】聯儲局放鴿，歐元伺機低買。
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    ●華為發布新處理器鯤鵬920。http://bit.ly/2RATnXL

    ●環聯尋求第三方機構審視保安系統改善工作。
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    ●中小型住宅租金回報率全線升，細單位最勁。
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    ●【大行報告】摩通料香港樓價第2季起復甦。
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    ●新盤部署：屯門The Carmel擬周內開價，最細面積259方呎。
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