【市後重點睇】美匯回落至96.0　道期升77點

美匯指數回落至96.0；圓匯企108.2；港匯企7.836。CNY及CNH雙雙企6.85。金價重上1,291美元。布油及紐油企57.9及48.4美元。道指期貨升幅縮至77點。



●恒生指數收市報25,835點，升209點或0.82%，銀行股向好。http://bit.ly/2C5IVOl



-【即市分析】睇好內房可以點揀？

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-【大師午間教路】繼續以不變應萬變

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-港藍籌股可持續發展得分按年升10%，煤氣排名第一。http://bit.ly/2RcOZij



●全球經貿戰︰券商料中美短期「停火」，未來再漸進加徵關稅。

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●A股快報︰人行全面降準1個百分點，兩市高開高收，高鐵概念炒上。

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●中國去年外儲按年跌672億美元，黃金儲備12月上升。

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●歐股3大指數早段個別發展。

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●亞洲股市：日股收升477點，日產汽車升2%。

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●【股匯攻略】聯儲局放鴿，歐元伺機低買。

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●華為發布新處理器鯤鵬920。http://bit.ly/2RATnXL



●環聯尋求第三方機構審視保安系統改善工作。

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●中小型住宅租金回報率全線升，細單位最勁。

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●【大行報告】摩通料香港樓價第2季起復甦。

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●新盤部署：屯門The Carmel擬周內開價，最細面積259方呎。

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