【憧憬放寬按揭】嘉湖山莊兩日6宗　呎價1萬有支持　

中原伍耀祖表示，隨着農曆新年將至，加上金管局有機會放寬按揭成數，天水圍嘉湖山莊過去周末兩日錄6宗成交，當中5宗於周日售出。



其中樂湖居8座中層G室以520萬港元易主，呎價9,489元。而美湖居2座高層F室，成交價472萬元，呎價10,703元。該屋苑本月累錄9宗成交，平均呎價9,633元。



他又指，過去三周屋苑樓價逐步回升，並已找到支持位，因此買家亦決定入市。



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