全球經貿戰：專家指中美談判要成功　美股須再瀉

外國傳媒報道，歐洲工商管理學院(INSEAD)政治經濟學教授Pushan Dutt表示，由於美國總統特朗普將其政績與美國道指表現「掛鈎」，若道指進一步大瀉，將令他有足夠動機與中國達成全面貿易協議。



經過上周五(1月4日)大幅反彈746點後，道指2019年至今倒升0.45%，惟較2018年12月以來仍累跌8.2%。



Dutt指出，中美談判涉及的事項非常複雜及困難，不是純粹「我將會買多些大豆及天然氣、給予市場開放及汽車減稅」那麼簡單。他預計，在3月1日雙方「休戰」限期屆滿前，最有可能的結果是中國在技術轉移或知識產權、又或在貨品及能源的市場開放上作出少許讓步，情況猶如過去一樣，以便特朗普宣布「勝利」及雙方持續下階段談判。

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