【今日破位股】繼續避險　公用股吸金

恒指延續上周升勢，今日(周一)高開417點至26,015點，惟升勢隨後受制50天線，收市報25,835點，升209點，成交額774億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有12隻，股價創52周新低的股份有52隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



破頂股榜上，大多為高息公用股，包括領展房產基金(00823)、香港中華煤氣(00003)、粵海投資(00270)，加上深圳高速公路股份(00548)。以上個股共通點均為業務性質穩健及息率相對高，意味資金取態依然謹慎，未有因中央放水帶動市況反彈而放下戒心。



破底股方面，中國民航局早前發布北京大興機場轉場方案後，市場憂慮北京首都機場(00694)未來的處理流量將會降低，致其股價連日受壓。上周五急挫逾16%後，今日再收跌5.7%，報6.36元，並創下6.13元的52周低。



另外，新華保險(01336)受關於高層人事變動的傳聞影響，其股價日內一度跌9.2%，創下27.6元的52周新低，終收報28.1元，跌7.5%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

