私募基金大佬：別放棄2019年　股市醞釀大反彈

外國傳媒報道，獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團資深投資組合策略師Joe Zidle呼籲，投資者別放棄2019年，股市或許醞釀着大幅反彈！



他說：「目前是買入良機，經濟未處於衰退環境，我們認為美國標指今年有機會升15%。」



過去數周，他一直建議客戶入市，主要挑選原材料、工業、科技，以及能源等股份。他指，上述股份最受打擊，但相信油價已見底，跌市條件已不那樣可怕。



他又自稱為「死硬派好友」，尤其相信中美貿易戰將會在今年首季解決，成為今年股市升市的最重要催化劑。

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