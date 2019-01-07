【fb直播】港股上到26000即腳軟？林嘉麒咁樣講

人民銀行放水、聯儲局主席鮑威爾又轉鴿，港股理應乘勢衝上，可惜二萬六關企唔穩，呢關係咪難衝破？中美貿易會談港股點部署？



大行野村話人行上周降準不夠力，另一間大行摩根士丹利還將其追蹤的內銀股目標價平均下調約11%，內銀股周一(7日)有頭威，無尾陣！仲買唔買好？



香港政府似乎暗示考慮研究放寬按揭成數，香港地產股受捧，識買當然係買香港地產股？



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