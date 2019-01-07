【空軍透視】油股受「空軍」狙擊

國際油價持續反彈，今日(周一)帶動油股普遍回升，中國海洋石油(00883)收報12.38元，升2.4%；中國石油化工股份(00386)報5.74元，升1.7%。不過，兩股今日的沽空活動均轉趨活躍，值得留意。



中海油的沽空金額及比率分別達2.4億元及26.2%，相較過去3個交易日平均約為1.7億元及22.1%。走勢上，該股自10月至今的走勢形成一條下降通道。今日股價升勢受阻通道頂部約12.4元，後市若確認突破，可望上試50天及250天線交匯處12.8元，否則或回試11.5元。



另外，中石化沽空金額及比率分別為1.7億元及22.2%，相較過去3個交易日平均約為8,520萬元及12.7%。該股近日跌至5.5元獲承接並作反彈，今日股價收復10天線5.7元，MACD熊叉持續收窄，短線雖有機會再彈，惟料上方6至6.2元區間阻力不輕，有貨可考慮吼位食胡。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

